Kultursommer 2026: Offene Bewerbungsphase für Künstler gestartet

Ab heute können sich Künstler bis Jänner für die kommende Kultursommer-Saison bewerben. So erhalten sie die Möglichkeit, das Programm aktiv mitzugestalten.

Es ist wieder so weit: Seit Dienstag läuft die Bewerbung für die kommende Kultursommer-Saison. Künstler können sich noch bis 15. Jänner 2026 bewerben. Im Juli und August 2026 werden zum siebten Mal Pop-up-Bühnen im ganzen öffentlichen Raum aufgebaut – mit Acts aus Musik, Kabarett, Theater, Tanz, Performance, Literatur und zeitgenössischem Zirkus. Neben den Abendveranstaltungen sind auch ein eigenes Kinderprogramm sowie Gartenkonzerte in Pensionistenheimen geplant.

Kultursommer als offene Kulturplattform

Mit über 3.000 Einreichungen, mehr als 2.000 teilnehmenden Künstlern und einer sechs­wöchigen Laufzeit zählt der Kultursommer Wien zu den größten Kulturplattformen Europas – und das mit offener Ausschreibung. Ein kuratorisches Board aus Experten verschiedener Sparten wählt nach Ende der Bewerbungsfrist die Acts für das kommende Jahr aus. Dabei handelt es sich sogar europaweit um ein seltenes Modell für darstellende Künstler: Sie können sich einfach und frei zugänglich bewerben.

Offener Bewerbungsprozess soll Vielfalt stärken

Die Kuratoren stellen die künstlerische Qualität sowie die Vielfalt des Programms sicher. Statt eines inhaltlichen Schwerpunktes soll sich ein breites Spektrum ergeben, das sich aus den eingereichten Projekten zusammensetzt. So entsteht Raum für neue Stimmen und Perspektiven. Dieser Bewerbungsprozess ermöglicht es Künstlern, das Programm aktiv mitzugestalten – und sorgt gleichzeitig dafür, dass Interessierte leicht Zugang zu Kultur bekommen. „Unser Open Call ist Einladung und Haltung zugleich. Auf den Kultursommer-Bühnen zeigt sich die künstlerische Vielfalt in Wien und darüber hinaus. Unser Bewerbungsprozess ist dabei so offen wie die Stadt selbst“, erklären Caro Madl und Siglind Güttler, die Leitung des Festivals. Mit den offenen Bewerbungen sollen vor allem jene Künstler angesprochen werden, die im Kulturbereich häufig auf strukturelle Hürden stoßen.

Kultursommer 2026: Hier können sich Interessierte bewerben Bewerben per Online-Formular können sich Künstler, Gruppen und Vereine mit Projekten, die auf Freiluft-Bühnen und bei Tageslicht umsetzbar sind, bis 15. Jänner 2026, 15 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 19:26 Uhr aktualisiert