Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Himmel in Wien und Gebäude.
Am Mittwoch ist in Wien nur Nebel zu sehen.
Wien
02/12/2025
Prognose

Trüber Mittwoch in Wien: Hochnebel und leichter Nieselregen

Die Wiener müssen sich am Mittwoch auf trübes Wetter einstellen. Neben dem Nebel kann es zeitweise leicht nieseln.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

In Wien bleibt es zur Wochenmitte trüb: Beständiger Hochnebel sorgt für eine graue Stimmung. „Aus der feuchten Schicht nieselt es mitunter zeitweise leicht“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. In der Früh liegt die Temperatur bei rund 2 Grad, tagsüber steigt sie auf etwa 5 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: