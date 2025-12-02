Trüber Mittwoch in Wien: Hochnebel und leichter Nieselregen

Die Wiener müssen sich am Mittwoch auf trübes Wetter einstellen. Neben dem Nebel kann es zeitweise leicht nieseln.

In Wien bleibt es zur Wochenmitte trüb: Beständiger Hochnebel sorgt für eine graue Stimmung. „Aus der feuchten Schicht nieselt es mitunter zeitweise leicht“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. In der Früh liegt die Temperatur bei rund 2 Grad, tagsüber steigt sie auf etwa 5 Grad.