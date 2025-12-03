Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels/pixabay
Bild auf 5min.at zeigt ein Wasserglas.
Was für eine Substanz im Mineralwasser war, ist bis dato nicht geklärt.
Wien-Floridsdorf
03/12/2025
Proben entnommen

Verätzungen: Schluck Mineralwasser im Lokal endete mit Krankenhausbesuch

Ein 63-jähriger Lokalbesucher erlitt Verätzungen im Mund- und Rachenraum, nachdem er in einem Floridsdorfer Lokal einen Schluck Mineralwasser trank. Im Krankenhaus folgte die Bestätigung: Er hatte eine leichte Vergiftung erlitten.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Ein ungewöhnlicher und besorgniserregender Fall beschäftigt derzeit die Ermittler in Wien-Floridsdorf. Ein 63-Jähriger nahm in einem Lokal einen Schluck aus einer Mineralwasserflasche und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Kurz darauf musste er sich mehrmals übergeben. Ersthelfer alarmierten die Rettung, die deutliche Verätzungen im Mund- und Rachenraum feststellte und eine leichte Vergiftung diagnostizierte. Während der Mann im Krankenhaus behandelt wurde, stellten die Einsatzkräfte die Flasche sicher und entnahmen Proben. Welche Substanz sich tatsächlich in der Flüssigkeit befand, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: