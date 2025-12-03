Verätzungen: Schluck Mineralwasser im Lokal endete mit Krankenhausbesuch

Ein ungewöhnlicher und besorgniserregender Fall beschäftigt derzeit die Ermittler in Wien-Floridsdorf. Ein 63-Jähriger nahm in einem Lokal einen Schluck aus einer Mineralwasserflasche und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Kurz darauf musste er sich mehrmals übergeben. Ersthelfer alarmierten die Rettung, die deutliche Verätzungen im Mund- und Rachenraum feststellte und eine leichte Vergiftung diagnostizierte. Während der Mann im Krankenhaus behandelt wurde, stellten die Einsatzkräfte die Flasche sicher und entnahmen Proben. Welche Substanz sich tatsächlich in der Flüssigkeit befand, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.