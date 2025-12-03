Tragisch: Autofahrer (95) überfährt 86-Jährigen beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt wurde der 86-Jährige von einem 95-jährigen Autofahrer erfasst. Der Fußgänger wurde dabei unter dem Auto eingeklemmt. Von der Berufsfeuerwehr wurde er zwar befreit, die Florianis begannen auch sofort mit der Reanimation. Der 86-Jährige starb aber noch an Ort und Stelle. Der 95-Jährige wurde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat außerdem die Unfallerhebungen eingeleitet.