/ ©Leserfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrzeug der Feuerwehr.
Die Feuerwehr hat ihn zwar von unter dem Auto befreit, die Reanimation blieb dann aber erfolglos.
Wien / 13. Bezirk
03/12/2025
Verstorben

Tragisch: Autofahrer (95) überfährt 86-Jährigen beim Rückwärtsfahren

In Wien-Hietzing hat sich Mittwochvormittag, am 3. Dezember 2025 gegen 8.40 Uhr, ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 86-jähriger Fußgänger ist dabei in der Gloriettegasse verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt wurde der 86-Jährige von einem 95-jährigen Autofahrer erfasst. Der Fußgänger wurde dabei unter dem Auto eingeklemmt. Von der Berufsfeuerwehr wurde er zwar befreit, die Florianis begannen auch sofort mit der Reanimation. Der 86-Jährige starb aber noch an Ort und Stelle. Der 95-Jährige wurde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat außerdem die Unfallerhebungen eingeleitet.

