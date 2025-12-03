/ ©Leserfoto
Tragisch: Autofahrer (95) überfährt 86-Jährigen beim Rückwärtsfahren
In Wien-Hietzing hat sich Mittwochvormittag, am 3. Dezember 2025 gegen 8.40 Uhr, ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 86-jähriger Fußgänger ist dabei in der Gloriettegasse verstorben.
Beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt wurde der 86-Jährige von einem 95-jährigen Autofahrer erfasst. Der Fußgänger wurde dabei unter dem Auto eingeklemmt. Von der Berufsfeuerwehr wurde er zwar befreit, die Florianis begannen auch sofort mit der Reanimation. Der 86-Jährige starb aber noch an Ort und Stelle. Der 95-Jährige wurde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat außerdem die Unfallerhebungen eingeleitet.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.