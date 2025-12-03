Mann zielte mit geladener Waffe auf Menschen im 1. Bezirk

Am Dienstag wurden mehrere Beamte in die Wiener Innenstadt gerufen. Ein Mann hatte mit einer geladenen Waffe auf andere Personen gezielt.

Gestern wurden mehrere Streifenwägen gerufen, da eine Bedrohung mit einer Schusswaffe in einem Gebäude in der Wiener Innenstadt gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, soll sich ein 69-Jähriger (Stb.: Österreich), der im legalen Besitz einer Faustfeuerwaffe war, von zwei Personen bedroht gefühlt haben und zielte in weiterer Folge mit der Waffe auf die Personen. Zeugen bestätigten den Vorfall und gaben an, dass die Männer unverzüglich das Lokal verlassen haben.

Waffe war geladen

Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die geladene Faustfeuerwaffe und das waffenrechtliche Dokument wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 69-Jährigen ausgesprochen. In der Vernehmung gab der Tatverdächtige an, dass er sich während eines geschäftlichen Termins, welchen die unbekannten Männern gestört haben sollen, bedroht fühlte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, geführt.