Mehr als 10.000 Euro abgehoben: Polizei sucht nun diesen Mann

Mit Lichtbildern sucht die Polizei nun nach einem Mann, der in Niederösterreich mit einer gestohlenen Bankomatkarte mehr als 10.000 Euro abgehoben haben soll.

Mit einer in Mödling (Niederösterreich) entwendeten Bankomatkarte hat ein bisher noch gänzlich unbekannter Mann im Juli 2025 Bargeld bei mehreren Bankomaten in Wien und Deutsch-Wagram abgehoben. Wie die Polizei berichtet, sei dabei ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Nun sucht man nach dem Mann mittels Lichtbildern und hofft, dass man aus der Bevölkerung neue Anhaltspunkte bekommt. „Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Mödling unter der Telefonnummer 059133 3330 erbeten“, so die Beamten.