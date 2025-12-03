Skip to content
/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die auf ein Smartphone schaut sowie einen Polizeibeamten.
Die Täter stellten zunächst via Telefon Kontakt zu ihren Opfern her.
Wien
03/12/2025
Fahndungsfotos

Als Polizisten ausgegeben: Diese Männer werden jetzt gesucht

Mehrere Betrüger gaben sich im Raum Wien als vermeintliche Polizisten aus, um sich Geld und Wertsachen zu ergaunern. Nun wurden Fahndungsfotos veröffentlicht. Kennst du diese Männer?

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Die mutmaßlichen Täter gaben sich als Polizeibeamte aus, sie besorgten sich gefälschte Ausweise und manipulierte Rufnummern. Mit diesen Nummern forderten sie ihre Opfer auf, Geld abzuheben. Dann standen sie plötzlich vor deren Türen, um das Geld, sowie weitere Wertgegenstände, beispielsweise Schmuck, abzuholen. Diese Masche nutzten die Täter bereits seit Ende Juni, und verursachten einen Schaden in Millionenhöhe.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die vier Fahndungsfotos der Täter
©Canva Montage / LPD Wien
Diese Männer sind die Tatverdächtigen – hast du einen Hinweis für die Polizei?

Öffentliche Fahndung im Gange

Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den Betrügern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden nun Fotos der Tatverdächtigen öffentlich gemacht. Zeugen können sich mit Hinweisen an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 wenden.

So kann Betrug verhindert werden

  • Bei Telefongesprächen: Legen Sie auf und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
  • Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit der polizeilichen Servicenummer +43
    59 133.
  • Fragen Sie sich: „Kann das stimmen?“ Sprechen Sie sofort mit einer
    Vertrauensperson darüber.
  • Die Polizei ruft Sie niemals an und fordert Sie zur Herausgabe von
    Vermögen auf.
  • Übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertsachen an Unbekannte und lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 13:46 Uhr aktualisiert
