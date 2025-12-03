Als Polizisten ausgegeben: Diese Männer werden jetzt gesucht

Mehrere Betrüger gaben sich im Raum Wien als vermeintliche Polizisten aus, um sich Geld und Wertsachen zu ergaunern. Nun wurden Fahndungsfotos veröffentlicht. Kennst du diese Männer?

Die mutmaßlichen Täter gaben sich als Polizeibeamte aus, sie besorgten sich gefälschte Ausweise und manipulierte Rufnummern. Mit diesen Nummern forderten sie ihre Opfer auf, Geld abzuheben. Dann standen sie plötzlich vor deren Türen, um das Geld, sowie weitere Wertgegenstände, beispielsweise Schmuck, abzuholen. Diese Masche nutzten die Täter bereits seit Ende Juni, und verursachten einen Schaden in Millionenhöhe.

©Canva Montage / LPD Wien Diese Männer sind die Tatverdächtigen – hast du einen Hinweis für die Polizei?

Öffentliche Fahndung im Gange

Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den Betrügern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden nun Fotos der Tatverdächtigen öffentlich gemacht. Zeugen können sich mit Hinweisen an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 wenden.

So kann Betrug verhindert werden Bei Telefongesprächen: Legen Sie auf und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit der polizeilichen Servicenummer +43

59 133.

59 133. Fragen Sie sich: „Kann das stimmen?“ Sprechen Sie sofort mit einer

Vertrauensperson darüber.

Vertrauensperson darüber. Die Polizei ruft Sie niemals an und fordert Sie zur Herausgabe von

Vermögen auf.

Vermögen auf. Übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertsachen an Unbekannte und lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 13:46 Uhr aktualisiert