Säure-Attacke in Wiener Spital: Polizei im Einsatz

Im 14. Wiener Bezirk (Penzing) ist es am heutigen Mittwoch, 3. Dezember 2025, zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei soll eine Patientin eine Person mit Säure attackiert haben.

Der Vorfall hatte sich im Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing am späten Mittwochvormittag ereignet. Eine 32-jährige Österreicherin soll vor Ort mehrere Personen – darunter einen Arzt und vier weitere Spitalsangestellte – mit Buttersäure angeschüttet haben. Wie Polizei-Pressesprecher Philipp Haßlinger gegenüber 5 Minuten bestätigt, sei sie festgenommen worden. Ob bzw. wie schwer die betroffenen Personen verletzt wurden, ist aktuell noch unklar.

Weitere Ermittlungen im Gange

Als Grund für die Säure-Attacke hat die 32-Jährige bei der Festnahme angegeben, mit ihren Behandlungen unzufrieden gewesen zu sein, heißt es nun seitens der Polizei in einer Aussendung. Weitere Ermittlungen – etwa zum genauen Tatmotiv und zu den Hintergründen des Vorfalls – sind aktuell noch im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 15:18 Uhr aktualisiert