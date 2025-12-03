Festnahme: 35-Jähriger widersetzt sich der Polizei

Ein iranischer Staatsbürger widersetzte sich einem gegen ihn ausgesprochenen Annäherungsverbot, und leistete Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

Ein 35-jähriger Iraner soll am 1. Dezember einen Mitbewohner mit dem Umbringen bedroht haben. Grund dafür soll ein Streit um die Miete gewesen sein. Der Mann wurde daher auf freiem Fuß angezeigt, und es wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

Betretungsverbot ignoriert

In weiterer Folge missachtete der 35-Jährige das Annäherungsverbot und

wurde von den gerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Nach der

Entlassung aus der Haft leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen

die Staatsgewalt in mehreren Fällen und wurde erneut festgenommen. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt, die Ermittlungen laufen.