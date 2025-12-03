Wiener Pfefferspray-Räuber von Ermittlern gestellt

Bereits im September kam es zum ersten Delikt am Viktor-Adler-Markt: Eine Gruppe junger Männer wurde mit Pfefferspray besprüht, und gewaltsam ausgeraubt. Die Polizei ermittelte inzwischen auf Hochtouren und konnte neun Syrer im Alter von 15 bis 22 Jahren als Täter idenfizieren, da die beraubten Männer sie wiedererkannten. Die Räuber sitzen nun in der Justizanstalt.

Weitere Überfälle wurden geklärt

Der zweite Raub passierte im Oktober, als einem Opfer am Antonsplatz ebenfalls Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde, und sein Bargeld genommen wurde. Zwei Tage nach dieser Tat wurde die gleiche Person am Reumann wiederum mit Pfefferspray attackiert. Diesmal wurde eine Jacke entwendet. Die Ermittler konnten in diesem Fall vier weitere Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren ausfindig machen. Auch sie stammen aus Syrien. Nachdem die Verdächtigen ihre Aussagen verweigerten, wurden auch sie in die Justizanstalt eingeliefert.