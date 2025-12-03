19 Mitarbeiter betroffen: PV-Unternehmen pleite, wird geschlossen

Das Unternehmen, das sich mit dem Verkauf, der Installation und dem Betrieb von Solarenergiesystemen, einschließlich Batterien, Ladegeräten und Energiemanagementsystemen für Privathaushalte und gewerbliche Kunden beschäftigt hat, wird auch nicht fortgeführt, wie es heißt. „Die Schuldnerin hält in ihrem Antrag fest, dass im Rahmen eines Abverkaufes eine bestmögliche Verwertung des noch vorhandenen Vermögens erzielt werden soll. Eine Fortführung des Unternehmens über die Zeit des Abverkaufes hinaus ist jedoch nicht beabsichtigt“, so Tanja Schartel vom KSV1870.

Die Gründe der Insolvenz der „Soly Austria Operations GmbH“

Betroffen sind von der Pleite demnach laut Schuldnerangaben 19 Dienstnehmer, die Passiva liegen bei rund zwei Millionen Euro. Als Ursachen den Konkurs gibt man die sinkende europäische Nachfrage nach Photovoltaiklösungen und die Insolvenz der niederländischen Muttergesellschaft an. „Auch haben die politischen Entscheidungen in Österreich – etwa die Wiedereinführung der Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen sowie die Diskussion rund um das Elektrizitätswirtschaftsgesetz bezüglich neuer Entgelte für das Einspeisen von Strom aus Photovoltaikanlagen – zu einem Einbruch der Nachfrage geführt“, weiß der KSV1870 abschließend.