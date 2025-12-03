Skip to content
Region auswählen:
/ ©WienTourismus/Gregor Hofbauer
Bild auf 5min.at zeigt ein Panaroma-Bild von Wien.
Hochnebel dominiert am Donnerstag in Wien.
Wien
03/12/2025
Am Donnerstag

Hochnebel und stärker werdender Niederschlag prägen Wiener Wetter

Bei Temperaturen von maximal fünf Grad und kaum Schwankungen diesbezüglich wird der Donnerstag in Wien von Hochnebel und Niederschlag dominiert sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Am Donnerstag hält sich über Wien hartnäckig der Hochnebel, aus dem es vorerst nur gelegentlich nieselt. „Richtung Abend intensiviert sich der Niederschlag aber schließlich deutlich“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die zwei Grad, tagsüber steigen sie auf maximal fünf Grad an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: