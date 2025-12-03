Hochnebel und stärker werdender Niederschlag prägen Wiener Wetter

Bei Temperaturen von maximal fünf Grad und kaum Schwankungen diesbezüglich wird der Donnerstag in Wien von Hochnebel und Niederschlag dominiert sein.

Am Donnerstag hält sich über Wien hartnäckig der Hochnebel, aus dem es vorerst nur gelegentlich nieselt. „Richtung Abend intensiviert sich der Niederschlag aber schließlich deutlich“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die zwei Grad, tagsüber steigen sie auf maximal fünf Grad an.