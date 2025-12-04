Enzi-Voting 2026: MQ setzt erstmals auf zwei Siegerfarben

Rund 20.000 Wiener haben abgestimmt: 2026 ziehen erstmals zwei Enzi-Farben gleichzeitig ins MuseumsQuartier ein - eine Kombination, die viele überrascht.

Zum 25. jährigen Jubiläum des MuseumsQuartiers wagte man etwas Neues: Statt nur einer Gewinnerfarbe wurden heuer gleich zwei ausgewählt. Und das Ergebnis des zweiwöchigen Votings überrascht sogar MQ-Kenner. Ab Ende März 2026 erstrahlt der Hof des MQ erstmals in einer Farbkombi – „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“.

Kombination mit Signalwirkung

Die MQ-Pressestelle spricht von einem „charmanten Akzent“, der den beliebten Treffpunkt visuell neu auflädt. Die farbenfrohe Mischung soll das Jubiläumsjahr unterstreichen und gleichzeitig an vergangene Enzi-Traditionen anknüpfen. Für viele Besucherinnen und Besucher bedeutet die Entscheidung vor allem eines: ein besonders fotogener MQ-Sommer.

So haben Österreichs MQ-Fans abgestimmt Insgesamt rund 20.000 Stimmen wurden abgegeben – und die lagen deutlich.

Voting-Ergebnis 2026: Punschkrapferlrosa: 47,43 Prozent Sodazitrongelb: 26,8 Prozent Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 Prozent Vanilleeisweiß: 4,3 Prozent Die vier Farben standen zur Auswahl, weil sie Teil der MQ-Geschichte sind: 2002 starteten die cremeweißen „Iglu-Enzis“, 2003 folgte Schwimmbadblau, 2004 das ikonische Rosa und 2009 das kräftige Gelb.

MQ setzt auf Nostalgie und frischen Look

Mit der Doppelwahl greift das MuseumsQuartier bewusst auf zwei seiner populärsten historischen Farbtöne zurück – und kombiniert sie erstmals. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich also auf eine Mischung aus Nostalgie und Neuinterpretation freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 08:31 Uhr aktualisiert