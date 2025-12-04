Wiens größter Wintermarkt: 31 Streetfood-Stände am Riesenradplatz

Noch bis 6. Jänner verwandelt sich der Riesenradplatz in Wiens größte Streetfood-Oase: 31 Stände locken mit Backhendl, Churros, Pasta im Käselaib & heimischen Klassikern.

Der Wintermarkt am Riesenradplatz bietet heuer einen kulinarischen Rekord: 31 Gastrostände verwandeln die Fläche in Wiens größte Streetfood-Oase. Vom klassischen Backhendl über frisch geschwenkte Pasta im Käselaib bis hin zu handgemachten Churros und regionalen Mehlspeisen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch außergewöhnliche Kreationen wie Schneckengulasch oder vegane Gerichte sorgen für Abwechslung. Der Eintritt ist frei.

Qualität statt Massenware

Der Markt setzt bewusst auf Frische und Handwerk: Fertigprodukte und Punsch aus dem Kanister sucht man hier vergebens. Stattdessen gibt es hausgemachte Spezialitäten, regionale Zutaten und kreative Wintermarkt-Klassiker. Geschäftsführer Michael Prohaska erklärt: „Mit 31 Ständen kann man eine kulinarische Weltreise mitten im Prater erleben.“

Besondere Stände & Highlights Winter-Rondell: Kaffee, Kuchen & festliche Weihnachtsdinner Hexenkessel: Hausgemachte Punschsorten, Glühwein & Schneckengulasch Pastaheld: Frische Pasta im Käselaib mit Bolognese, Trüffel-Carbonara oder Pesto Frau Waffel: Belgische Waffeln & Blasenwaffeln mit vielfältigen Toppings Die kleine Schweinerei: Schweinsbraten, Unagi-Käsekrainer & Kimchi-Variationen Weitere Spezialitäten: Burger, Raclette, Riesenbrezn, Langos, Wiener Mehlspeisen, heiße Schokolade, Grinchnog, Champagner und mehr – insgesamt ein Mix aus Tradition und internationalen Geschmäckern.