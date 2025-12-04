Skip to content
/ ©Moni Fellner
Das Bild von 5 Minuten Zeigt den Wintermarkt im Wiener Prater.
Der Wintermarkt am Riesenradplatz bietet heuer einen kulinarischen Rekord: 31 Gastrostände verwandeln die Fläche in Wiens größte Streetfood-Oase.
Wien / 2. Bezirk
04/12/2025
Auf 15.000 m²

Wiens größter Wintermarkt: 31 Streetfood-Stände am Riesenradplatz

Noch bis 6. Jänner verwandelt sich der Riesenradplatz in Wiens größte Streetfood-Oase: 31 Stände locken mit Backhendl, Churros, Pasta im Käselaib & heimischen Klassikern.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Der Wintermarkt am Riesenradplatz bietet heuer einen kulinarischen Rekord: 31 Gastrostände verwandeln die Fläche in Wiens größte Streetfood-Oase. Vom klassischen Backhendl über frisch geschwenkte Pasta im Käselaib bis hin zu handgemachten Churros und regionalen Mehlspeisen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch außergewöhnliche Kreationen wie Schneckengulasch oder vegane Gerichte sorgen für Abwechslung. Der Eintritt ist frei.

Qualität statt Massenware

Der Markt setzt bewusst auf Frische und Handwerk: Fertigprodukte und Punsch aus dem Kanister sucht man hier vergebens. Stattdessen gibt es hausgemachte Spezialitäten, regionale Zutaten und kreative Wintermarkt-Klassiker. Geschäftsführer Michael Prohaska erklärt: „Mit 31 Ständen kann man eine kulinarische Weltreise mitten im Prater erleben.“

Besondere Stände & Highlights

Winter-Rondell: Kaffee, Kuchen & festliche Weihnachtsdinner

Hexenkessel: Hausgemachte Punschsorten, Glühwein & Schneckengulasch

Pastaheld: Frische Pasta im Käselaib mit Bolognese, Trüffel-Carbonara oder Pesto

Frau Waffel: Belgische Waffeln & Blasenwaffeln mit vielfältigen Toppings

Die kleine Schweinerei: Schweinsbraten, Unagi-Käsekrainer & Kimchi-Variationen

Weitere Spezialitäten: Burger, Raclette, Riesenbrezn, Langos, Wiener Mehlspeisen, heiße Schokolade, Grinchnog, Champagner und mehr – insgesamt ein Mix aus Tradition und internationalen Geschmäckern.

Vorteilsclub & Öffnungszeiten

Mitglieder des Vorteilsclubs sparen montags 25 Prozent auf Speisen und das teuerste Produkt bei teilnehmenden Ständen.
Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 12–22 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertag: 11–22 Uhr

24.12.: 10–17 Uhr | 31.12.: 12–02 Uhr

Ort: Riesenradplatz, 1020 Wien

