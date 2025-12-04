Wiens größter Wintermarkt: 31 Streetfood-Stände am Riesenradplatz
Noch bis 6. Jänner verwandelt sich der Riesenradplatz in Wiens größte Streetfood-Oase: 31 Stände locken mit Backhendl, Churros, Pasta im Käselaib & heimischen Klassikern.
Der Wintermarkt am Riesenradplatz bietet heuer einen kulinarischen Rekord: 31 Gastrostände verwandeln die Fläche in Wiens größte Streetfood-Oase. Vom klassischen Backhendl über frisch geschwenkte Pasta im Käselaib bis hin zu handgemachten Churros und regionalen Mehlspeisen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch außergewöhnliche Kreationen wie Schneckengulasch oder vegane Gerichte sorgen für Abwechslung. Der Eintritt ist frei.
Qualität statt Massenware
Der Markt setzt bewusst auf Frische und Handwerk: Fertigprodukte und Punsch aus dem Kanister sucht man hier vergebens. Stattdessen gibt es hausgemachte Spezialitäten, regionale Zutaten und kreative Wintermarkt-Klassiker. Geschäftsführer Michael Prohaska erklärt: „Mit 31 Ständen kann man eine kulinarische Weltreise mitten im Prater erleben.“
Besondere Stände & Highlights
Winter-Rondell: Kaffee, Kuchen & festliche Weihnachtsdinner
Hexenkessel: Hausgemachte Punschsorten, Glühwein & Schneckengulasch
Pastaheld: Frische Pasta im Käselaib mit Bolognese, Trüffel-Carbonara oder Pesto
Frau Waffel: Belgische Waffeln & Blasenwaffeln mit vielfältigen Toppings
Die kleine Schweinerei: Schweinsbraten, Unagi-Käsekrainer & Kimchi-Variationen
Weitere Spezialitäten: Burger, Raclette, Riesenbrezn, Langos, Wiener Mehlspeisen, heiße Schokolade, Grinchnog, Champagner und mehr – insgesamt ein Mix aus Tradition und internationalen Geschmäckern.
Vorteilsclub & Öffnungszeiten
Mitglieder des Vorteilsclubs sparen montags 25 Prozent auf Speisen und das teuerste Produkt bei teilnehmenden Ständen.
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 12–22 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag: 11–22 Uhr
24.12.: 10–17 Uhr | 31.12.: 12–02 Uhr
Ort: Riesenradplatz, 1020 Wien