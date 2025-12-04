Advent-Programm für Kids: Schifffahrten, Konzerte & Lichterwelten

Von Schifffahrten über magische Lichterwelten bis zu Kurzfilmen -die Wien Holding bietet 2025 ein vielfältiges Adventprogramm für Kinder und Familien.

Von magischen Lichterwelten bis zu Kinderkonzerten und Schifffahrten – das Adventprogramm der Wien Holding 2025 sorgt für leuchtende Augen bei Kindern und Familien.

DDSG Blue Danube: Adventzauber auf der Donau

Die DDSG Blue Danube lädt Familien zu festlichen Schifffahrten ein. Höhepunkt ist die Nikolo-Schifffahrt am 6. Dezember mit Buffet, Mitmach-Zaubershow, Schminken und dem Besuch des Nikolos. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein, das kulinarischen Genuss und winterliche Stimmung auf der Donau verbindet.

Jüdisches Museum: Chanukka erleben

Zwischen 16. und 21. Dezember finden im jüdischen Museum Chanukka-Lesungen mit Märchen, Geschichten und Wissenswertem statt. Das Theaterprogramm „Wir feiern nicht nur Chanukka!“ zeigt auf kreative Weise die Tradition des Lichterfestes und verbindet Humor mit interaktiver Erzählkunst – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Haus der Musik: Weihnachtliche Kinderkonzerte

Vom musikalischen Abenteuer „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“ bis zu KLASSIK COOL!-Konzerten und den Adventsliedern von Bernhard Fibich bietet das Haus der Musik spielerische, interaktive Musikmomente. Das Weihnachtsspecial „Der kleine Prinz“ am 24. Dezember rundet das Programm poetisch und musikalisch ab.

Mozarthaus Vienna: Kurzfilmfestival KINOLINO

Vom 13. bis 15. Dezember können Kinder von 3 bis 6 Jahren sieben liebevoll ausgewählte Kurzfilme entdecken. Mit Mitmachaktionen und interaktiven Überraschungen wird der Konzertsaal des Mozarthaus Vienna in einen lebendigen Kinosaal verwandelt.

Tickets & Infos: ticket@mozarthausvienna.at



Schloss Laxenburg: Illumina – magische Lichterwelten

Der Schlosspark Laxenburg verwandelt sich in eine dreikilometerlange Lichtwunderwelt mit Lasershows, Projektionen und spektakulären Wasserinszenierungen. Highlights sind der sprechende Baum und das Videomapping auf der Franzensburg. Ein Shuttlebus aus Wien sorgt für eine bequeme Anreise.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 10:10 Uhr aktualisiert