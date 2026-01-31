Wiener Polizeiball: Glanzvolle Ballnacht im Rathaus

Rund 2.900 Gäste feierten beim 33. Wiener Polizeiball im Rathaus. Tradition, Tanz und prominente Gäste sorgten für eine rauschende Ballnacht.

Der 33. Wiener Polizeiball ging am Freitagabend im festlich geschmückten Wiener Rathaus über die Bühne und bestätigte erneut seinen Stellenwert im Wiener Ballkalender. Zahlreiche Gäste aus ganz Österreich folgten der Einladung und erlebten einen Abend ganz im Zeichen von Tradition, Eleganz und Zusammenhalt.

Eröffnung durch Polizeischüler begeistert

Traditionsgemäß wurde der Ball von Polizeischülerinnen und -schülern des Bildungszentrums Wien eröffnet. Mit einer eindrucksvollen Choreografie unter der Leitung der Tanzschule Elmayer-Vestenbrugg sorgten sie gleich zu Beginn für großen Applaus. Getanzt wurde zur Polka „Im Krapfenwaldl“ von Johann Strauß – ein stimmungsvoller Auftakt, der den Festsaal in Balllaune versetzte.

Prominente Worte zur Eröffnung

Nach der Eröffnung richteten Hofrätin Daniela Tunst, Leiterin des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, Landespolizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl sowie Innenminister Mag. Gerhard Karner ihre Grußworte an die Ballgäste. Offiziell eröffnet wurde der Ball schließlich von Wiens Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

2.900 Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft

Unter den rund 2.900 Besucherinnen und Besuchern befanden sich neben zahlreichen Polizistinnen und Polizisten auch viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Gesellschaft. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte das Orchester der Polizeimusik Wien, das mit klassischen und schwungvollen Klängen durch die Ballnacht führte.

Tombola und Mitternachtseinlage als Highlights

Zu den Fixpunkten des Abends zählte auch die beliebte Tombola mit attraktiven Preisen. Ein weiterer Höhepunkt folgte um Mitternacht: Der Tanzsportclub Schwarz-Gold präsentierte im Festsaal eine mitreißende Einlage auf höchstem tänzerischem Niveau und begeisterte das Publikum.

Ballnacht mit bleibendem Eindruck

Die elegante Atmosphäre, das abwechslungsreiche Programm und das feierliche Ambiente machten den 33. Wiener Polizeiball auch 2026 zu einem besonderen Ereignis. Für viele Gäste wird diese rauschende Ballnacht im Rathaus noch lange in Erinnerung bleiben.