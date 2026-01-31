Grauer Sonntag in Wien: Kaum Sonne, Kälte und Schnee möglich

Der Sonntag zeigt sich in Wien von seiner trüben Seite. Viel Sonne ist nicht in Sicht, dazu bleibt es kalt – im Wienerwald können sogar ein paar Schneeflocken fallen.

Wer in Wien auf einen freundlichen Sonntag hofft, braucht Geduld. Dichte Wolken bestimmen das Stadtbild, die Chancen auf längere sonnige Abschnitte sind gering. Insgesamt bleibt es den ganzen Tag über meist grau und wenig einladend.

Schneeflocken im Wienerwald möglich

Vor allem in höheren Lagen, etwa im Bereich des Wienerwalds, kann es zeitweise leicht schneien. Für eine geschlossene Schneedecke reicht es zwar nicht, einzelne Flocken sind aber durchaus möglich. In der Stadt selbst bleibt es überwiegend trocken.

Kalt, aber ruhig beim Wind

In den Morgenstunden liegen die Temperaturen bei etwa minus 1 Grad. Tagsüber steigt das Thermometer nur leicht an und erreicht maximal plus 1 Grad. Der Wind weht aus Ost bis Süd und bleibt schwach bis mäßig – damit fühlt sich die Kälte jedoch dennoch spürbar an.

Fazit für den Sonntag

Der Sonntag in Wien lädt eher zu Indoor-Aktivitäten ein. Wer dennoch hinausgeht, sollte sich warm anziehen und auf winterliche Stimmung eingestellt sein – vor allem bei Ausflügen in Richtung Wienerwald.