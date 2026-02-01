Handy-Raub in Unterkunft: Mann (35) nach Streit festgenommen

In einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Floridsdorf ist ein Streit eskaliert. Ein Mann soll seinen Zimmergenossen geschlagen und ihm das Handy geraubt haben.

Nach dem Schlag soll der Mann seinem Opfer das Mobiltelefon weggenommen haben.

Nach dem Schlag soll der Mann seinem Opfer das Mobiltelefon weggenommen haben.

Am Samstagmittag kam es in einer Obdachlosenunterkunft im 21. Bezirk zu einem heftigen Konflikt zwischen zwei Männern. Laut Polizei entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der rasch handgreiflich wurde. Der mutmaßliche Täter soll seinem Zimmergenossen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Handy geraubt und Fluchtversuch

Nach dem Schlag soll der Mann seinem Opfer das Mobiltelefon weggenommen haben. Als die Situation weiter zu eskalieren drohte, griff ein Mitarbeiter der Unterkunft ein und alarmierte umgehend die Polizei. Sowohl das Opfer als auch der Tatverdächtige verließen daraufhin den Vorfallsort.

Polizei greift rasch ein

Im Bereich der Karl-Gramm-Gasse konnten beide Männer kurze Zeit später von den Einsatzkräften angehalten werden. Bei dem Beschuldigten, einem 35-jährigen Mann mit kolumbianischer Staatsangehörigkeit, stellten die Beamten das geraubte Mobiltelefon sicher.

Festnahme und Betretungsverbot

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da Opfer und Beschuldigter ein gemeinsames Zimmer bewohnen, sprach die Polizei ein Annäherungs- und Betretungsverbot aus. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.