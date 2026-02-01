Messer-Attacke im Wohnheim: 23-Jähriger im Gesicht verletzt

Ein 58-Jähriger wurde bei einem Streit in Donaustadt handgreiflich und verletzte einen 23-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei nahm den Mann fest.

Zwischen den beiden Nachbarn eines Wohnheimes kam es in der Nacht auf Sonntag zum Streit, vermutlich dürften Zigaretten der Auslöser gewesen sein. Der 58-Jährige griff sich ein Messer, und versuchte auf den 23-Jährigen einzustechen. Der Jüngere konnte noch ausweichen, und verhinderte vermutlich eine schwere Verletzung. Der 58-Jährige traf ihn dennoch im Gesicht und fügt ihm eine Schnittwunde zu.

Polizei stürmte Zimmer des Täters

Polizei und Berufsrettung rückten sogleich in den 22. Bezirk aus. Die Rettung konnte den leichtverletzten Mann vor Ort versorgen und entlassen. Der ältere Beschuldigte wurde festgenommen.