Flucht am Keplerplatz: Festnahme nach Suchtmittelhandel in Favoriten

Bei Polizeikontrollen nahe dem Keplerplatz ergriff ein Mann die Flucht. Nach kurzer Verfolgung wurde er angehalten – bei ihm fanden Beamte Suchtmittel und Bargeld.

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen wenig später im Bereich des Viktor-Adler-Marktes anhalten.

Am Samstagvormittag führten Beamte der Bereitschaftseinheit Wien im Bereich des Keplerplatzes routinemäßige Kontrollen durch. Als zwei Personen einer Identitätsfeststellung unterzogen werden sollten, flüchtete plötzlich einer der Männer zu Fuß.

Anhaltung beim Viktor-Adler-Markt

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen wenig später im Bereich des Viktor-Adler-Marktes anhalten. Bei der anschließenden Personsdurchsuchung stellten die Beamten mehrere Suchtmittel sowie Bargeld sicher.

Geständnis bei Einvernahme

Bei der Einvernahme zeigte sich der 30-jährige Mann, syrischer Staatsangehöriger, geständig. Er gab an, seit mehreren Monaten mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Aufgrund des Tatverdachts wurde der Mann festgenommen.

Überstellung in Justizanstalt

Der 30-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Justizanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Abnehmern und Hintermännern dauern an.