Bewaffneter Raub in Wien-Landstraße: Täter flüchtig

Ein bewaffneter Mann überfiel am Samstagnachmittag ein Juweliergeschäft im 3. Bezirk. Nach der Beuteübergabe flüchtete der Täter, eine Mitarbeiterin musste betreut werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Hinweise zum Täter werden von der Polizei entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Hinweise zum Täter werden von der Polizei entgegengenommen.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in Wien-Landstraße zu einem schweren Raub. Ein bislang unbekannter Mann betrat ein Juweliergeschäft und war dabei mit einer Schusswaffe bewaffnet. Zunächst forderte er zwei Mitarbeiterinnen auf, die Eingangstüre zu versperren.

Mitarbeiterinnen in Tresorraum gezwungen

Anschließend dirigierte der Täter die beiden Frauen in den Tresorraum des Geschäfts. Dort verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterinnen kamen der Forderung nach, um eine Eskalation zu vermeiden.

Täter flüchtet nach Beute

Nachdem ihm das Bargeld übergeben worden war, verließ der Mann das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg.

Eine Mitarbeiterin betreut

Eine der Mitarbeiterinnen stand nach dem Überfall unter Schock und musste von der Berufsrettung Wien erstversorgt werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Hinweise zum Täter werden von der Polizei entgegengenommen.