Übung wird zu Einsatz: Polizeidrohne deckt Drogenhandel in Wien auf

Aus einem Übungsflug einer Polizeidrohne wurde plötzlich ein Einsatz. Die Piloten konnten beobachten, wie mehrere Personen verdächtige Gegenstände aus einem Waldstück ausgruben, und gingen der Sache näher auf den Grund.

Bei dem Übungsflug mit der Drohne über Floridsdorf am 30. Januar wurden mehrere Personen beobachtet, die sich beim Ausgraben von Gegenständen aus dem Waldstück abwechselten. Zu sehen war auch, dass eine Person den Ort des Geschehens mit einem Auto fluchtartig verlassen wollte.

Polizeihunde fanden Rauschgift

Die Polizisten fuhren daraufhin zu dem Tatort und konnte insgesamt neun Personen vor Ort untersuchen. Die Diensthundestaffel wurde hinzugezogen, und suchte das Waldstück ab. Dabei konnte Suchtmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Fünf Personen in Drogenhandel involviert

Die Polizei konnte zwei Drogenverkäufer und drei Abnehmer identifizieren. Fünf Personen wurden festgenommen. Vier davon stammen aus Afghanistan, bei einem Mann ist die Staatsangehörigkeit ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.