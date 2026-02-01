Kinoabo-Boom in Österreich: Schon über 14.000 Mitglieder dabei

Das Nonstop-Kinoabo wächst weiter: Rund 14.300 Menschen nutzen die Kino-Flatrate. Besonders Wien gilt als Hotspot – und schon bald soll ein weiteres Partnerkino dazukommen.

Fast drei Jahre nach dem Start zeigt das Nonstop-Kinoabo in Österreich weiterhin deutlich nach oben. Aktuell zählen rund 14.300 Menschen zu den Abonnenten. Am 16. März 2026 feiert das Modell bereits seinen dritten Geburtstag. Nachdem im Vorjahr erstmals die Marke von 10.000 Abos überschritten wurde, peilt das Netzwerk heuer erstmals mehr als 15.000 Mitglieder an.

Immer mehr Partnerkinos

Parallel dazu ist auch das Netz der teilnehmenden Kinos stark gewachsen. Waren es zum Start 18 Kinos, sind mittlerweile bereits 40 Partnerbetriebe in ganz Österreich dabei. Besonders stark vertreten ist Wien: Mit aktuell 17 Kinos und einem Open-Air-Kino bietet die Bundeshauptstadt das dichteste Angebot. Noch im Frühjahr soll das traditionsreiche Bellaria Kino hinter dem Volkstheater wiedereröffnen und als 19. Wiener Partner dazustoßen.

Preis bleibt stabil

Trotz steigender Nachfrage bleibt der Preis für das Kinoabo unverändert. Unter 26-Jährige zahlen weiterhin 22 Euro pro Monat, alle anderen 24 Euro. Alternativ gibt es ein Jahresabo um 264 Euro. Laut Betreiber verbleiben rund zehn bis 15 Prozent der Einnahmen beim Netzwerk, der Rest fließt an die Kinos – abhängig von den tatsächlichen Besuchen. Pro Abo-Eintritt erhalten die Partnerkinos in etwa den Gegenwert einer ermäßigten Kinokarte.

Wien als klarer Kino-Hotspot

Rund 90 Prozent aller Abo-Nutzerinnen und -Nutzer sehen ihre Filme in Wien. Das entspricht etwa 12.500 Menschen. Allein im vergangenen Jahr kamen mit dem Haydn Kino, dem Actors Studio und dem Urania Kino drei neue Standorte hinzu. Der geplante Beitritt des Bellaria Kinos soll das Angebot weiter abrunden und vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen.

Vor allem junge Menschen im Kino

Besonders bei jungen Erwachsenen und Studierenden ist das Abo beliebt. Laut Geschäftsführer Martin Kitzberger senkt das Modell die Hemmschwelle, auch Filme abseits des Mainstreams zu besuchen – ein Vorteil vor allem für Programmkinos. Auch große Betreiber wie Cineplexx profitieren: Durch die Teilnahme habe man neue Besuchergruppen gewonnen, heißt es aus der Branche.

Kino als soziales Erlebnis

Trotz Streaming-Boom erlebt das Kino laut den Betreibern eine neue Bedeutung als Treffpunkt. Statt Theater oder Bar werde das Kino zunehmend zur gemeinsamen Abendaktivität. Vorbilder dafür gibt es auch im Ausland: Das niederländische Modell „Cineville“ existiert seit 17 Jahren und zählt rund 100.000 Abos. Kooperationen wie der europäische „Eurotrip“, bei dem das Abo zeitweise auch im Ausland gilt, sollen diesen Trend weiter stärken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 14:29 Uhr aktualisiert