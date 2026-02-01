Neue Baustellen in Wien: ÖAMTC warnt vor Staus am Ring und Gürtel

Ab 3. Februar sorgen zwei neue Baustellen in Wien für Verkehrsprobleme. Betroffen sind die Ringstraße, die Zweierlinie und der Margaretengürtel – Verzögerungen sind vorprogrammiert.

Autofahrer müssen sich in Wien ab Anfang Februar auf massive Behinderungen einstellen. Wie der ÖAMTC warnt, wird die Vordere Zollamtsstraße ab 3. Februar zwischen Radetzkybrücke/Urania und Kleiner Marxerbrücke gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Tunneldecke der U4-Trasse sowie Instandsetzungen durch die Wiener Netze. Die Umleitung Richtung Heumarkt erfolgt über die Uraniastraße und den Stubenring. In Fahrtrichtung Donaukanal bleiben zwei Fahrstreifen befahrbar. Die Bauarbeiten sollen bis Ende September 2026 dauern.

Mehr Verkehr auf Ring und Zweierlinie

Durch die Sperre wird sich der Verkehr laut ÖAMTC spürbar auf die ohnehin stark belastete Ringstraße verlagern. Besonders bei zusätzlichen Ringsperren sind längere Staus zu erwarten. Auch auf der Vorderen Zollamtsstraße Richtung Urania dürfte der Wegfall eines Fahrstreifens zu Verzögerungen führen. Verkehrsteilnehmer sollten vor allem zu den Stoßzeiten mehr Zeit einplanen.

Baustelle am Margaretengürtel

Zusätzliche Behinderungen gibt es ab 3. Februar auch am Margaretengürtel im Bereich der Kliebergasse. Wegen U-Bahn-Arbeiten werden zwischen Kriehubergasse und Geigergasse Fahrstreifen verschwenkt und jeweils eine Spur gesperrt. In Fahrtrichtung Matzleinsdorfer Platz wird die rechte Spur in die Nebenfahrbahn geführt, die linke Spur auf die Hauptfahrbahn des Äußeren Gürtels verlegt. Pro Richtung stehen weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März.

Staus zu Spitzenzeiten erwartet

Der ÖAMTC rechnet vor allem im stark frequentierten Abschnitt zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz mit Staus in beiden Richtungen. Besonders während der morgendlichen und abendlichen Verkehrsspitzen dürfte es hier eng werden. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, nach Möglichkeit auf Öffis auszuweichen oder alternative Routen einzuplanen.