Wien-Wetter am Montag: Zäher Hochnebel, nur kurze Auflockerungen

Der Montag startet in Wien grau und kalt. Dichte Wolken halten sich hartnäckig, nur vereinzelt zeigt sich am Nachmittag kurz die Sonne.

Ob sich die Sonne tatsächlich zeigt, hängt stark vom jeweiligen Stadtgebiet ab.

Ob sich die Sonne tatsächlich zeigt, hängt stark vom jeweiligen Stadtgebiet ab.

Wer am Montag, dem 2. Februar, auf Sonnenschein hofft, braucht in Wien Geduld. Über der Stadt halten sich weiterhin dichte, hochnebelartige Wolken. Diese prägen das Wettergeschehen über weite Strecken des Tages und sorgen für eine trübe Stimmung.

Kurze Lichtblicke am Nachmittag

Erst am Nachmittag besteht bezirksweise die Chance auf ein paar Auflockerungen. Ob sich die Sonne tatsächlich zeigt, hängt stark vom jeweiligen Stadtgebiet ab. Flächendeckend freundlich wird es jedoch nicht.

Spürbarer Südostwind

Der Wind weht tagsüber zunehmend mäßig aus Südost. Besonders in exponierten Lagen kann er als kühl empfunden werden, vor allem in Kombination mit den niedrigen Temperaturen.

Temperaturen bleiben winterlich

In der Früh liegen die Temperaturen bei minus 4 bis minus 2 Grad. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer nur leicht an und erreicht Höchstwerte um plus 2 Grad. Winterjacke und warme Kleidung bleiben also auch zum Wochenstart Pflicht.