Von Bewohner erwischt: Einbrecher flüchtet, versteckt sich in Kasten

Nachdem er in St. Pölten in eine Wohnung eingebrochen und vom Bewohner auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtete ein Einbrecher und versteckte sich in einem Kasten am Dachboden - wo er von der Polizei gefunden wurde.

Ein vorerst noch unbekannter Täter ist in der Nacht auf Samstag, 31. Jänner 2026 gegen 2.45 Uhr, in eine Wohnung in St. Pölten eingebrochen. Dazu gelangte er über die Dachterrasse dort hinein, der Bewohner wurde allerdings wach und erwischte den Einbrecher auf frischer Tat. Als er ihn ansprach, flüchtete er über das Stiegenhaus, der Zeuge rief die Polizei.

33-jähriger Beschuldigter in Justizanstalt gebracht

Diese konnten den Tatverdächtigen schließlich am Dachboden des Mehrparteienhauses in einem Kasten versteckt auffinden und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut – es handelte sich vorwiegend um Schmuck – hatte er bei sich. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 33-jährigen Ungarn, er wurde in die Justizanstalt gebracht.