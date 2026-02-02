Leiche in Erdgrube: Wiener geht mit Hund Gassi, findet tote Frau

Beim Gassigehen hat ein Spaziergänger gegen 15.30 Uhr am Sonntag einen weiblichen Leichnam auf einer Grünfläche in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten gefunden, wie die Polizei nun berichtet. Dieser habe sich in einer kleinen Erdgrube befunden, war zugedeckt und bereits großteils skelettiert. Die Identität der Frau ist bisher unbekannt, ein Fremdverschulden konnten die Beamten nicht ausschließen. Daher hat man eine gerichtliche Obduktion angeregt. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.