Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind Tatortermittler und vermutlich eine männliche Leiche.
Auf einer Grünfläche in Wien wurde eine weibliche Leiche gefunden.
Wien / 10. Bezirk
02/02/2026
Grausiger Fund

Leiche in Erdgrube: Wiener geht mit Hund Gassi, findet tote Frau

In der Wiener Eibesbrunnergasse auf der Grünfläche wurde Sonntagnachmittag, am 1. Februar 2026 gegen 15.30 Uhr, ein weiblicher Leichnam entdeckt. Die Polizei ermittelt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Beim Gassigehen hat ein Spaziergänger gegen 15.30 Uhr am Sonntag einen weiblichen Leichnam auf einer Grünfläche in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten gefunden, wie die Polizei nun berichtet. Dieser habe sich in einer kleinen Erdgrube befunden, war zugedeckt und bereits großteils skelettiert. Die Identität der Frau ist bisher unbekannt, ein Fremdverschulden konnten die Beamten nicht ausschließen. Daher hat man eine gerichtliche Obduktion angeregt. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: