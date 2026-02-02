Am Flughafen Wien: Polizei findet 45 Kilo Drogen in zwei Koffern

Am Flughafen Wien-Schwechat haben Polizisten kiloweise Drogen in zwei Koffern gefunden. Ein 32-jähriger Israeli wurde daraufhin festgenommen.

Polizisten haben bei Gepäckkontrollen am Flughafen Wien-Schwechat bereits am Freitag, 30. Jänner 2026, zwei Koffer mit rund 45 Kilo Kath sichergestellt. Dabei warn 224 Bündel zu je 200 Gramm verpackt, die Koffer waren im Transitgepäck von einem Flug aus Tel Aviv (Israel) und sollten nach Frankfurt (Deutschland) weitertransportiert werden.

Was ist Kath? Bei Kath handelt es sich um eine Kaudroge, deren aufputschende Wirkung mit jener von Amphetamin vergleichbar ist, allerdings nicht ganz so stark ist.

Israeli ist nicht geständig

Wie die Polizei berichtet, wurde ein 32-jähriger Israeli, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, im Bereich des Abflugsteigs vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte nicht geständig und wurde in weiterer Folge in die Justizanstalt nach Korneuburg gebracht.