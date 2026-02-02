Junger Autofahrer brettert mit 107 km/h durch 40er-Zone

Die niederösterreichische Polizei hat am Sonntag, 1. Februar 2026, einen 24-jährigen Extremraser angehalten. Er wurde im 40er mit 107 km/h gemessen. Ihm wurden Führerschein und Auto abgenommen.

Im Ortsgebiet von Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) haben Beamte am Sonntag, 1. Februar 2026, Geschwindigkeitsmessungen auf der L2315 durchgeführt. Dabei ist ihnen gegen 15.35 Uhr ein Autofahrer ins Netz gegangen. Er war bei erlaubten 40 mit 107 km/h unterwegs. Beim Fahrer handelt es sich um einen 24-jährigen Niederösterreicher. Ihm wurde sowohl der Führerschein als auch das Auto vorläufig abgenommen, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.