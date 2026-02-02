„Nicht so schlimm“: 20-Jähriger mit 109 km/h im 50er geblitzt

Gleich mehrere Raser wurden in Wien in den Nächsten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Darunter ein 20-Jähriger, der seine 107 km/h im 50er als "nicht so schlimm" bewertete.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 2. Jänner 2026, waren es zwischen 1 und 2.30 Uhr gleich drei Probeführerscheinbesitzer, die am Wiener Neubaugürtel erwischt wurden. An der Stelle, wo die Beamten eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt haben, wurde um 1 Uhr ein 23-jähriger Syrer mit 107 statt der erlaubten 50 km/h gemessen, gegen 1.15 Uhr war es eine 35-jährige Türkin mit 97 km/h und um 2.30 Uhr wurde schließlich ein 20-jähriger Pole mit 109 km/h geblitzt.

Alle drei Probeführerscheine abgenommen

Alle drei hatten noch einen Probeführerschein, den sie an Ort und Stelle direkt abgeben mussten. Gegenüber den Beamten meinte der 20-Jährige, der fast 60 km/h zu schnell unterwegs war, dass die Geschwindigkeitsüberschreitung aus seiner Sicht „nicht so schlimm“ gewesen sei. Insgesamt wurden im Zuge der Schwerpunktaktion übrigens 18 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen sowie 107 Anzeigen wegen sonstiger verkehrsrechtlicher Delikte gelegt, so die Polizei.

Polizei bei Straßenrennen im Einsatz

In der Nacht davor, von Samstag auf Sonntag, haben Polizisten der Landesverkehrsabteilung auf der A23 einen Verkehrsschwerpunkt durchgeführt. Kurz nach Mitternacht wurden sie dabei auf zwei Autos aufmerksam, die sich offenbar ein Straßenrennen lieferten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und folgten ihnen über die A22 in Richtung Stockerau. Im Bereich einer Section Control wurden beide Fahrzeuge schließlich mit 183 statt der erlaubten 80 km/h gemessen.

Auto konnte nicht abgenommen werden

Lediglich einer der beiden Raser konnte von den Beamten schließlich in Korneuburg (Niederösterreich) angehalten werden. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen Österreicher. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Auto konnte nicht eingezogen werden, da der junge Mann nicht der Zulassungsbesitzer war. Der zweite Lenker konnte zwar nicht angehalten werden, wurde aber natürlich dennoch angezeigt.