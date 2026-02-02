Arbeitslosigkeit steigt: Was das AMS in Wien jetzt dagegen macht

Die Arbeitslosigkeit ist in Wien im Jahresvergleich um fünf Prozent angestiegen. Verantwortlich dafür waren vor allem ältere Personen. Dagegen möchte man allerdings nun etwas unternehmen.

Beim AMS in Wien legt man den Fokus nun auf die Vermittlung von über 50-Jährigen.

Beim AMS in Wien legt man den Fokus nun auf die Vermittlung von über 50-Jährigen.

Beim AMS in Wien waren mit Jänner 2026 im Jahresvergleich um fünf Prozent mehr Menschen vorgemerkt. Insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen auf 139.709 Personen angewachsen. Gleichzeitig waren mit 33.837 Menschen um 11,7 Prozent weniger in Schulungen. Insgesamt waren also 173.546 Betroffene beim AMS gemeldet – um 1,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dabei waren ältere Menschen stärker betroffen, sind die Zahlen bei über 50-Jährigen doch um 5,2 Prozent gewachsen, bei unter 25-Jährigen jedoch um 0,9 Prozent gesunken.

Warst du schon mal arbeitslos? Ja Nein Bin ich noch immer Immer wieder mal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Wenn Wirtschaftsmotor wieder anspringt, profitieren erst die Jungen“

„Die Entwicklung bei der Jugendarbeitslosigkeit freut uns, zugleich müssen wir den älteren Jobsuchenden jetzt unsere volle Aufmerksamkeit widmen“, sagt AMS-Wien-Vizechefin Katharina Luger. „Wenn der Wirtschaftsmotor nach einer längeren Rezession wieder anspringt, profitieren zuerst die Jungen, während es die über 50-Jährigen, die in der Durststrecke den Job verloren haben, schwerer haben.“

Das macht das AMS in Wien nun

Neben einer neuen Joboffensive übernimmt das AMS Wien bei Neueinstellungen von Personen über 55 Jahren für mehrere Monate einen großen Teil der Lohn- und Lohnnebenkosten – vorausgesetzt, dadurch wird eine längere Arbeitslosigkeit beendet. Je älter die Person ist, desto großzügiger die Förderung, heißt es in einer Aussendung. „So tragen wir etwa für eine 58-jährige Frau, die drei Monate arbeitslos war, neun Monate lang knapp zwei Drittel des Gehalts bei einer Neueinstellung – damit hat sie einen enormen Startvorteil gegenüber Jüngeren, die es leichter haben“, sagt Luger. Die Bemessungsgrundlage der Förderung ist jedenfalls gedeckelt.

„Menschen über 50 waren oft jahrzehntelang beschäftigt…“

Aber auch bei sozialökonomischen Betrieben, die durch befristete Stellen eine Brücke legen, setzt man einen Schwerpunkt für ältere Arbeitnehmer. Und nicht zuletzt werden im Zentrum für Kompetenz und Erfahrung des AMS Wien Menschen über 55 bis zu zwölf Monate lang begleitet und beim Wiedereinstieg unterstützt. „Menschen über 50 waren oft jahrzehntelang beschäftigt, sie sind wertvoll, weil sie Erfahrung, Wissen und Loyalität mitbringen“, weiß Luger. „Dazu kommt: Ihre Arbeitsmarktintegration ist im demografischen Wandel besonders wichtig – für das Pensionssystem ebenso wie für den entstehenden Arbeitskräftebedarf.“ Die Arbeitslosenzahlen für Österreich könnt ihr übrigens hier nachlesen: 101.000 Menschen seit über einem Jahr ohne Job.