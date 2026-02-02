Feuerwerksgeld gestohlen: Polizei sucht jetzt diesen Mann

Gegen 18.50 Uhr hat ein Unbekannter am Tag vor Silvester die Eingangstür des Feuerwerksverkaufsstandes in Leobersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) aufgerissen und Geld aus der Kassa genommen. Anschließend hat er den Inhaber weggestoßen und ihn mit einem Messer bedroht. Alles dazu auch hier: Mit Messer: Feuerwerkverkäufer in Leobersdorf ausgeraubt.

In weißem Peugeot geflüchtet

Wie die Polizei nun weiß, ist er in weiterer Folge mit einem weiß lackierten Auto der Marke Peugeot 308, Baujahr zwischen 2014 und 2019, geflohen. Darauf waren Kennzeichentafeln, die zuvor in Wien als gestohlen gemeldet wurden, montiert. Im Fluchtfahrzeug soll sich eine weitere männliche Person befunden haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder und hofft auf neue Erkenntnisse aus der Bevölkerung. Diese werden telefonisch an das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Raub, unter der Nummer 059133 30 3333 erbeten.