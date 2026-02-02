Nervöses Verhalten überführt 14-jährigen Einbrecher in Favoriten

Wiener Polizisten nahmen am Sonntag einen Jugendlichen fest, der nach einem Friseureinbruch nervös auf eine Streife reagierte. Bei ihm wurden Diebesgut, Drogen und Bargeld sichergestellt.

In Wien-Favoriten ist es am Sonntagmorgen (1. Februar 2026) zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei Wien wurden Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof gegen 8 Uhr auf zwei Jugendliche aufmerksam, die beim Anblick eines Streifenwagens nervös reagierten und schnell davongingen. Die Polizisten hielten die beiden an und führten eine Kontrolle durch.

Bei der Kontrolle wurde einiges gefunden

Bei einem der Jugendlichen, einem 14-jährigen syrischen Staatsangehörigen, stellten die Beamten einen Nothammer, eine geringe Menge mutmaßlichen Suchtmittels (vermutlich Marihuana), Bargeld in der Höhe von 85,70 Euro sowie eine fremde Bankomatkarte sicher. Der Minderjährige wurde daraufhin auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Ermittlungen laufen

Dort gab der 14-Jährige laut Polizeiaussendung an, in der Nacht gegen 4 Uhr gemeinsam mit einem Freund in ein Friseurgeschäft in Favoriten eingebrochen zu sein. Der Einbruch konnte von der Polizei bestätigt werden. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei geht davon aus, dass der 14-Jährige mit weiteren Einbruchsdiebstählen in Verbindung stehen könnte. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.