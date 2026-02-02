Elf Fahrräder im Kastenwagen: Polizei fasst Duo

In Wien-Wieden klickten für zwei mutmaßliche Fahrraddiebe die Handschellen. Die Polizei fand bei der Durchsuchung ihres Kastenwagens elf Räder, Einbruchswerkzeug und weiteres mutmaßliches Diebesgut.

In der Nacht auf Montag (2. Februar 2026) ist es in Wien-Wieden zu einem Polizeieinsatz wegen eines mutmaßlichen Fahrraddiebstahls gekommen. Ein 38-jähriger Passant beobachtete gegen Mitternacht einen Mann, der ein Mountainbike aus einem Mehrparteienhaus trug und in einen Kleintransporter verlud. Der Zeuge vermutete einen Diebstahl und versuchte, das Wegfahren des Fahrzeugs zu verhindern.

Elf Fahrräder gefunden

Der Lenker des Kastenwagens fuhr jedoch los und streifte dabei den 38-Jährigen, der dadurch leicht verletzt wurde. Anschließend verständigte der Mann den Polizeinotruf. Beamte der Bereitschaftseinheit Wien konnten den Kleintransporter kurz darauf am Wiedner Gürtel lokalisieren und wenig später in einer Seitengasse anhalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizisten insgesamt elf Fahrräder, umfangreiches Fahrradzubehör sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Die beiden Fahrzeuginsassen – ein 17- und ein 39-jähriger serbischer Staatsangehöriger – wurden vorläufig festgenommen.