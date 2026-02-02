Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stephansdom in Wien bei bewölktem Wetter.
Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?
Wien
02/02/2026
Wetterprognose

Trüber Dienstag in Wien: Wolken und einzelne Schneeflocken erwartet

Laut Geosphere Austria bleibt der Himmel über Wien morgen grau und dicht. Bei kühlen zwei Grad sind vereinzelt sogar leichte Schneesflocken möglich.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Am Dienstag, 3. Februar 2026, bleibt die Wolkendecke den ganzen Tag über dicht, so die Geosphere Austria Prognose. Vereinzelt seien auch ein paar Schneeflocken nicht ausgeschlossen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, die Nachmittagstemperaturen liegen bei rund 2 Grad.

