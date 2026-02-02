Trüber Dienstag in Wien: Wolken und einzelne Schneeflocken erwartet

Laut Geosphere Austria bleibt der Himmel über Wien morgen grau und dicht. Bei kühlen zwei Grad sind vereinzelt sogar leichte Schneesflocken möglich.

Am Dienstag, 3. Februar 2026, bleibt die Wolkendecke den ganzen Tag über dicht, so die Geosphere Austria Prognose. Vereinzelt seien auch ein paar Schneeflocken nicht ausgeschlossen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, die Nachmittagstemperaturen liegen bei rund 2 Grad.