Tausende Parkpickerl laufen Ende Februar ab: Diese Wiener müssen handeln

402.877 Personen haben in ganz Wien ein Parkpickerl. Ende Februar steht, vier Jahre nach der Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone, nun eine große Anzahl an Verlängerungen an, warnt die Stadt.

Nicht weniger als 80.429 Parkpickerl laufen nämlich aus. Dabei muss aber auch gesagt werden, dass mehr als 30.000 bereits neu beantragt wurden, womit noch etwa die Hälfte der Parkpickerl übrig wären. Für sie alle muss ein neuer Antrag gestellt werden, betroffen sind dabei vor allem die großen Bezirke 13, 21, 22 und 23.

So könnt ihr den Antrag auf ein neues Parkpickerl stellen

Nun appellieren die Bezirksämter, rechtzeitig ein neues Pickerl zu beantragen, um allfällige Strafen zu vermeiden. Einzahlungen werden oft in der letzten Minute getätigt. Dann gebe es das Risiko, dass sie nicht rechtzeitig einlangen, so die Warnung. Den Antrag könnt ihr dabei entweder persönlich beim zuständigen Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag mit und ohne ID-Austria für mindestens vier Monate und maximal zwei Jahre stellen.