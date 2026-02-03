„Zittere am ganzen Körper“: Familienvater hat jetzt „Jahr seines Lebens“

„Ich zittere gerade am ganzen Körper. Ich kann nicht einmal reden“, freut sich

Berufssoldat Özgür aus Meidling. Bei ihm hat Dienstagfrüh nämlich das Telefon geklingelt, ihm wurde beim Gespräch mitgeteilt, dass er beim kronehit-Gewinnspiel mit dem klingenden Namen „Das Jahr deines Lebens“ gewonnen hat.

„Besser als ein Lottogewinn“

Bereits seit acht Jahren hat er sich bei der Aktion angemeldet, er selbst findet sie „besser als einen Lottogewinn“. Und dabei ist das Glück für ihn schon seit Monaten ein treuer Begleiter, ist er doch Familienvater und hat im Dezember einen neuen Arbeitsplatz bekommen. „Wirklich ein Traumjob“, erklärt er. „Und dann ruft sie an und sagt mir, dass ich mein Jahr meines Lebens gewonnen habe. Dazu bekomme ich auch noch mein zweites Kind. Dieses Jahr könnte wirklich nicht besser sein“, weiß der Berufssoldat.

Seine Frau holte mit ihm den Gewinn ab

Seiner hochschwangeren Frau wollte er die frohe Botschaft erst nicht verraten – aus Angst, dass er durch die Aufregung die Wehen auslösen könnte. Schließlich kamen sie dann aber doch beide, um den Gewinn abzuholen und den besonderen Moment gemeinsam zu feiern. Was aber hat er jetzt gewonnen? Der Gewinn reicht von Airpods über eine Kreditkarte als Shoppingbegleiter, die sich monatlich neu auflädt, bis hin zu einer Kreuzfahrt, einem zusätzlichen Sommerurlaub und einem Auto für ein Jahr. Außerdem ist noch ein „Golden Ticket“ inbegriffen, mit dem er „die besten Konzerte und Festivals des Jahres“ erlebt – darunter Jason Derulo, One Republic und Lews Capaldi.