77-Jähriger läuft bei Rot über Zebrastreifen, wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein 77-jähriger Fußgänger in Wien-Neubau schwer verletzt worden. Erste Zeugenaussagen würden darauf hinweisen, dass der Mann bei Rot über den Zebrastreifen gelaufen sei.

Auf der Kreuzung des Neubaugürtels mit der Burggasse hat sich in Wien-Neubau Montagnachmittag, am 2. Februar 2026 gegen 17.15 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Ein 26-jähriger Autofahrer ist dabei in Richtung Lerchenfeldergürtel gefahren, als er mit einem 77-jährigen Fußgänger kollidierte, berichtet die Polizei nun. Laut erster Zeugenaussagen ist dieser bei Rotlicht über den dortigen Schutzweg gelaufen.

Fußgänger schwer verletzt, Lenker unverletzt

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, wurde aber wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.