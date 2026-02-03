Schwerer Raub im Josef-Strauß-Park: 16-Jähriger bedroht und verletzt

Ein 16-Jähriger wurde gestern Abend im 7. Wiener Gemeindebezirk Opfer eines schweren Raubes. Der Täter schlug und bedrohte ihn mit einem Messer, bevor er Geldbörse und Handy stahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestern Abend wurde ein 16-Jähriger in Wien Opfer eines schweren Raubes. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Wien sprach ihn ein Unbekannter im Josef-Strauß-Park an und forderte Bargeld.

Fahndung verlief erfolglos

Als sich der Teenager weigerte, soll der Täter ihn geschlagen und mit einem Messer verletzt haben, bevor er Geldbörse und Mobiltelefon an sich nahm und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Jugendliche erlitt oberflächliche Stichverletzungen am Oberschenkel und wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte.