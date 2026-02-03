Wien: Streit um Ladekabel löst WEGA-Einsatz aus – Bub (15) festgenommen

WEGA-Einsatz in Wien-Floridsdorf: Die Polizei hat einen 15-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Gleichaltrigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Auslöser soll ein Streit um ein Ladekabel gewesen sein.

Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, schlug die Polizei im 21. Wiener Gemeindebezirk zu. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf nahmen einen 15-Jährigen fest. Grund dafür war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Unterstützt wurden die Polizisten von der Sondereinheit WEGA.

Zugriff in Wohnung von Bekannten

Der gesuchte Jugendliche konnte in der Wohnung von Bekannten angetroffen werden. Laut Polizei leistete er keinen Widerstand bei der Festnahme. Der 15-Jährige steht im dringenden Verdacht, bereits am 31. Jänner 2026 an einem Raufhandel beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll er mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Der Auseinandersetzung soll der Diebstahl eines Handyladekabels vorausgegangen sein.

Mehrere Verbote ausgesprochen

Gegen den 15-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Festnahme wurde er in eine Wiener Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind noch nicht abgeschlossen, so die Landespolizeidirektion Wien.