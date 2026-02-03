Ladendieb von Detektiv festgehalten – gegen ihn wird bereits ermittelt

Der Tatverdächtige ist dort vom Ladendetektiv angehalten worden, er zeigte sich aggressiv und bedrohte mehrere Angestellte mit dem Umbringen. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich dann heraus, dass es sich bei ihm um einen 20-jährigen Slowaken handelt, gegen den schon wegen vorangegangener Fälle und wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und der Hehlerei ermittelt wird. Er hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.