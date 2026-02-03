Kein Führerschein, Cannabis geraucht: Polizei jagt Autofahrer auf A23

In Wien-Simmering haben sich die Polizisten mit einem 29-Jährigen am Montagnachmittag, 2. Februar 2026 gegen 17.30 Uhr, eine Verfolgungsjagd auf der A23 geliefert. Dieser wurde schließlich festgenommen.

Im Zuge ihres motorisierten Streifendienstes ist den Beamten auf der A23 die auffällige Fahrweise eines Autos aufgefallen. Sie haben den Lenker daraufhin mit deutlichen Zeichen dazu aufgefordert, anzuhalten, dieser erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit und flüchtete Richtung Simmering.

29-Jähriger gibt zu, Cannabis geraucht zu haben, will aber nicht zum Arzt

Nach einer längeren Verfolgungsjagd, in deren Zuge der Lenker zahlreiche Verwaltungsübertretungen beging, konnten die Polizisten den 29-jährigen Österreicher schließlich anhalten. Dieser wollte danach noch zu Fuß flüchten – was allerdings nicht gelang. Der Mann, der keinen gültigen Führerschein besitzt, wurde vorläufig festgenommen, zudem fanden die Beamten bei ihm Drogen und stellten diese sicher. Während der Autofahrt habe er Cannabis konsumiert, gab der 29-Jährige zu. Zum Amtsarzt wollte er jedoch nicht. Er wurde schließlich mehrfach nach verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.