Zwei Polizistinnen bei Festnahme von Unfall-Lenker (22) verletzt

Ein 22-jähriger Niederösterreicher hatte mit dem Auto eines Bekannten einen Unfall gebaut und ist anschließend nach Hause gegangen. Dort wurde er festgenommen, wobei zwei Polizistinnen verletzt wurden.

Bereits am Sonntag, 1. Februar 2026 gegen 3.55 Uhr, hat eine Zeugin in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) einen Unfall auf der B212 in Fahrtrichtung Guntramsdorf gemeldet, wie die Polizei nun berichtet. Ein Auto ist dabei frontal gegen ein Verkehrszeichen gekracht, anschließend habe er sich zu Fuß vom Unfallort entfernt, so die Beamten. Der Zulassungsbesitzer hat dabei angegeben, dass ein ihm bekannter Mann das Fahrzeug unbefugt genommen hatte. Beim Lenker handelte es sich schließlich um einen 22-jährigen Niederösterreicher, der an seiner Wohnadresse angetroffen wurde.

22-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Die einschreitenden Beamten stellten bei ihm Alkoholisierungsmerkmale fest, die Durchführung eines Tests verweigerte der 22-Jährige jedoch. Weil er bei der Befragung zum Unfallhergang zunehmend aggressiver wurde, musste man den Mann vorläufig festnehmen. Dabei wurden zwei Polizistinnen verletzt. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.