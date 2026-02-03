Nach Todesfall in Hirtenberg: Justizministerin setzt Expertenkommission ein

Der Tod eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg zieht nun weitreichende Konsequenzen nach sich. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kündigte eine umfassende Prüfung des gesamten Strafvollzugs an.

Nach dem Todesfall eines Insassen der Justizanstalt Hirtenberg will Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nun das gesamte Strafvollzugssystem prüfen lassen. Eine fünfköpfige unabhängige Expertenkommission soll mögliche strukturelle Mängel im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Häftlingen untersuchen. Ein Abschlussbericht wird bis Ende Juni erwartet.

Überprüfung mehrerer Dinge

Die Kommission soll unter anderem Abläufe im Strafvollzug, Dienstpläne, Ausbildung und Einsatzstrukturen der Justizwache sowie die Anwendung von Zwangsmaßnahmen analysieren. Auch medizinische Betreuung, bauliche Gegebenheiten in Justizanstalten und forensisch-therapeutischen Zentren sowie Personalressourcen werden überprüft. Kommissionsleiter Wolfgang Gratz kündigte laut APA an, man wolle „zügig, aber nicht hastig“ arbeiten.

Ermittlungen gegen zwölf Beamte laufen weiter

Der psychisch erkrankte Häftling war Anfang Dezember 2025 an schweren Verletzungen gestorben, die ihm im Vorfeld eines geplanten Transports in eine psychiatrische Einrichtung zugefügt worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt weiterhin gegen zwölf Justizwachebeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Die Beamten wurden vorerst nicht suspendiert, jedoch von Einsatz- und Führungsfunktionen abgezogen. Gegen zwei weitere Beamte wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, einer davon wurde suspendiert. Justizministerin Sporrer sicherte eine „vollständige und transparente Aufklärung“ zu und entschuldigte sich für anfängliche Kommunikationsfehler bei der Information über die Todesumstände.

Weitere Reformmaßnahmen angekündigt

Zusätzlich kündigte die Ministerin Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuung psychisch erkrankter Insassen an. Geplant sind unter anderem höhere Honorare für medizinisches Fachpersonal, Personalaufstockungen in psychologischen und sozialen Diensten sowie eine unabhängige Meldestelle für Misshandlungsvorwürfe. Auch neue Standards für besonders gesicherte Hafträume sowie zusätzliche psychiatrische Akutstationen werden geprüft. (APA/RED; 03.02.2026)