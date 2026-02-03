„Schleich dich!“: Satansbratan peilt DSDS-Jury an

Er hat genug vom Dasein als Kandidat: Erik Seidl alias Satansbratan peilt den nächsten Karriereschritt an. In einem viralen Clip fordert er lautstark einen Platz in der DSDS-Jury.

Erik Seidl alias Satansbratan sorgt schon für den nächsten Paukenschlag. Der Wiener Influencer hat genug vom bloßen Kandidaten-Dasein in verschiedenen Reality-Shows… er will jetzt selbst auf dem Jury-Stuhl Platz nehmen. In einem aktuellen Clip macht er eine gewohnt deutliche Ansage Richtung RTL und Poptitan Dieter Bohlen. Mit seinem markanten Mix aus Wiener Grant und Balkan-Schmäh fordert er einen Platz in der DSDS-Jury. Dabei schießt er besonders scharf gegen Sylvie van der Vaart (jetzt: Meis) und Juror Bruce Darnell: „Schleich dich, aber schnell! Ich will zu DSDS, Bruder!“, ruft er.

Fans stehen hinter ihm

Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Manche Fans jubeln („Dann schalte ich auch endlich wieder ein!“) und markieren Dieter Bohlen direkt. Auch zahlreiche Emojis sind in den Kommentaren zu finden, sowie Herzen, Flammen und klatschende Hände. Ein User schreibt: „Wir wollen Satansbraten“.