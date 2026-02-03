„Grausam“: Wiener Lehrerin lebt in ständiger Angst, braucht Hilfe

"Multiple Sklerose ist grausam, sie nimmt einem alles." Das sind die Worte von Katharina Halter. Seit elf Jahren kämpft die Wiener Lehrerin gegen die Krankheit. Nun hat sie eine Hoffnung. Dafür braucht sie aber eure Hilfe.

Mit 22 Jahren ist bei Katharina Halter, die nun als Lehrerin in Wien tätig ist, Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert worden. „Mit 22 musste ich zusehen, wie mein bisher normales Leben auseinanderfiel. Von diesem Moment an gab es nur noch Angst“, erinnert sich die nun 33-Jährige – etwa davor, im Rollstuhl zu landen. Obwohl viele Patienten nicht dort landen, ist die Gefahr und die Angst doch immer da und allgegenwärtig. Damals habe sie auch nicht gewusst, ob sie noch studieren, jemals wirklich arbeiten oder gar selbstständig leben, einen Partner finden und Kinder haben könnte. „MS ist grausam, sie nimmt einem alles“, weiß und wusste sie. Und gegenüber 5 Minuten meint sie noch: „MS kann wirklich jeden jederzeit treffen.“

Was ist Multiple Sklerose? Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine chronische Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Sie tritt – wie bei Katharina – meist im jungen Erwachsenenalter auf und wird oft auch als die „Krankheit der 1.000 Gesichter“ bezeichnet. Die Symptome variieren nämlich oft stark, gängig sind jedenfalls Sehstörungen, Muskelschwäche, Taubheitsgefühle und Gangunsicherheit. Die Krankheit hat zur Folge, dass das Immunsystem die Nerven angreift, was schließlich zu Entzündungen und Nervenschäden führen kann.

„Wie ein Damoklesschwert, das über mir schwebt“

Mittlerweile ist Katharina 33 Jahre alt und eben Lehrerin. Einen Beruf, den sie, wie sie selbst sagt, „mit Herz und Seele“ macht. Sie liebt es, ihr Wissen weiterzugeben, das würde ihr aber jeden einzelnen Tag auch sehr viel abverlangen. „Und genau das wird zunehmend schwieriger.“ Die Symptome, die sie hat? „Schmerzen, Sehstörungen, zeitweise vollständige Erblindung auf einem Auge, Schwierigkeiten beim Gehen, starker Schwindel, Gefühlsverlust in Händen und Beinen“, zählt sie einige auf. Und jeder Schub würde sie aufs Neue aus dem Leben herausreißen. „Die Angst ist immer da, wie ein Damoklesschwert, das über mir schwebt.“

aHSCT-Therpaie soll Chance auf Heilung bringen

Deshalb hofft man nun, durch eine aHSCT-Therapie auf eine „echte Chance auf Heilung“. Dabei handelt es sich um eine Chemotherapie mit anschließender Stammzelltransplantation. Eine intensive Therapie, die darauf abzielt, die Krankheit zu stoppen. Dadurch soll das Nervensystem quasi „zurückgesetzt“ werden. Eine Prozedur, die aber ins Geld geht. Die Krankenversicherung zahlt sie nämlich nicht, Kostenpunkt: knapp 60.000 Euro. „Die Kosten übersteigen bei Weitem meine finanziellen Möglichkeiten“, so die Lehrerin. Deshalb werden nun für sie Spenden gesammelt. „Jede Spende, jedes Teilen und jedes Wort der Ermutigung für Kathi zählt“, heißt es in einem Spendenaufruf auf der Seite „gofundme“, den ihre Freunde betreuen.

„Ich bitte um eine Chance…“

Jede Spende würde sie einen Schritt näher an die Behandlung und damit an eine Zukunft bringen, „in der MS nicht mehr jede Entscheidung, jede Bewegung und jeden Traum bestimmt“. Sie bittet im Spendenaufruf um eine Chance, die Krankheit daran zu hindern, ihr noch mehr zu nehmen, um eine Chance, weiter unterrichten zu können, um eine Chance, „mein Leben würdevoll und selbstbestimmt zu führen“.

„Es ist schon eine permanente Angst, mit der man lebt“

Die Therapie wird übrigens aus Kostengründen in Mexiko angestrebt. Was aber nicht auf Kosten der Qualität geht, handelt es sich doch um eines der Zentren mit der größten Erfahrung. „In knapp 15 Jahren wurden dort rund 3.000 Menschen transplantiert. Mit zahlreichen Erfolgsfällen“, so die Lehrerin im Gespräch mit 5 Minuten. Bezüglich ihrer Krankheit erklärt sie, dass sie viele Schübe habe und es mit den Jahren immer schlechter werde. „Die Schübe bilden sich schlechter und langsamer zurück, ich bin deshalb auch regelmäßig im Krankenstand.“

„Beine gehorchen mir nicht mehr…“

Außerdem erzählt sie noch, dass ihre Laufstrecke mittlerweile stark eingeschränkt sei. „Das ist in den letzten drei Jahren stetig schlechter geworden. Nach einer bestimmten Strecke kann ich nicht mehr gehen, sprich muss sitzen und mich ausruhen. Die Beine gehorchen mir nicht mehr.“ Diese Einschränkung würde für sie mehr als alles andere die „ständige Angst vor dem Rollstuhl“ repräsentieren. Auch ihre Sehstärke ist durch zahlreiche Schübe immer schwächer geworden, bei körperlicher Anstrengung würde sich das sogar noch einmal verstärken. „Andere Ausfallerscheinungen, die sich aber weitestgehend zurückgebildet haben waren: taube Beine und Hände, Temperaturempfindungsstörungen (kalt wird als heiß empfunden), starker Schwindel, sodass eine Teilhabe am Leben nicht mehr möglich ist“, so die Lehrerin abschließend.