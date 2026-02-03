Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Wie wird das Wetter am Mittwoch in Wien?
Wien
03/02/2026
Wetterprognose

Achtung, Glatteis-Gefahr: Regen verwandelt Wiens Straßen in Rutschbahnen

Wien stellt sich auf einen nassen Mittwoch ein. Laut GeoSphere Austria sorgt der einsetzende Regen bei Temperaturen um 0 Grad für ein erhöhtes Glattrisiko.

von Nadia Alina Gressl
Zur Wochenmitte zeigt sich der Himmel über Wien überwiegend wolkenverhangen. Laut GeoSphere Austria setzt im Laufe des Vormittags von Süden her Regen ein, der auch am Nachmittag und in die Nacht auf Donnerstag andauern wird. Besonders auf teils noch gefrorenen Straßen im Westen und Norden der Stadt ist mit Glätte durch gefrierenden Regen zu rechnen. Der Wind weht aus Südost, schwach bis mäßig, bei Temperaturen von rund 0 Grad in der Früh und maximal 2 Grad tagsüber.

