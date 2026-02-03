Achtung, Glatteis-Gefahr: Regen verwandelt Wiens Straßen in Rutschbahnen

Zur Wochenmitte zeigt sich der Himmel über Wien überwiegend wolkenverhangen. Laut GeoSphere Austria setzt im Laufe des Vormittags von Süden her Regen ein, der auch am Nachmittag und in die Nacht auf Donnerstag andauern wird. Besonders auf teils noch gefrorenen Straßen im Westen und Norden der Stadt ist mit Glätte durch gefrierenden Regen zu rechnen. Der Wind weht aus Südost, schwach bis mäßig, bei Temperaturen von rund 0 Grad in der Früh und maximal 2 Grad tagsüber.