350 Euro weg: Junger Mann will Brennholz, bekommt nur heiße Luft

Die Heizsaison läuft derzeit auf Hochtouren und durch den recht frischen Jänner wird das Brennholz in manchen Haushalten eventuell langsam knapp. Da kommen günstige Angebote auf Social Media genau zur rechten Zeit. Richtig? Falsch! Genau hier ist Vorsicht geboten, das nutzen aktuell Betrüger nämlich schamlos aus. Die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich zeigt das nun mit einem Fall, der sich kürzlich im Bezirk Bruck an der Leitha ereignet hat.

Betrüger setzen Käufer unter Druck

Ein junger Mann hat dabei fast 350 Euro für Brennholz überwiesen, das jedoch nie geliefert wurde. „Das Geld ist weg“, weiß man bei der AK. Dazu arbeiten die Betrüger mit gefälschten Websites, die jenen bekannter österreichischer Holzhändler täuschend ähnlich sehen. Sie setzen anschließend den Käufer unter Druck, die Lieferung vorab zu bezahlen und per WhatsApp eine Zahlungsbestätigung zu schicken. Was manchmal auch funktioniert, immerhin will es niemand bei sich zu Hause kalt haben.

„Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein…“

Danach folgen jedoch nur noch Ausreden, oder die Täter tauchen komplett ab. „Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist besondere Vorsicht geboten“, warnt auch AK-Experte Horst Krumholz nun. Wie du dein Geld im besten Fall wieder zurückbekommst und was du auf jeden Fall machen solltest, wenn du zum Opfer der Masche geworden bist, erfährst du hier online auf der Website von „Watchlist Internet“. Gleichzeitig werden dort auch Beispiele für die betrügerischen Websites genannt.