Schwager sticht auf 32-Jährigen ein: Intensive Fahndung läuft

In den frühen Mittwochmorgenstunden, am 4. Februar 2026 gegen 4.45 Uhr, soll ein Mann in seiner Wohnung in Wien-Meidling von seinem Schwager mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden sein.

Wie die Polizei nun berichtet, musste der 32-Jährige von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und mit Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln in das Krankenhaus gebracht werden. „Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr“, so die Beamten weiter. Der Tatverdächtige ist anschließend geflüchtet, sein Aufenthaltsort ist aktuell nicht bekannt. Bei ihm handelt es sich um einen 26-jährigen Serben, nach dem derzeit „intensiv gefahndet“ wird, so die Polizei weiter. Wieso es zu dieser Tat gekommen ist, ist aktuell noch unklar, das Landeskriminalamt hat jedenfalls die Ermittlungen übernommen.