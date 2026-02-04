Skip to content
/ ©LPD NÖ
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
Die Polizei sucht nach diesem Mann.
Mödling/NÖ
04/02/2026
Fahndung

Brutale Stadion-Attacke: Unbekannte prügeln Mann krankenhausreif

Nach einer brutalen Attacke im Fußballstadion von Maria Enzersdorf (Niederösterreich) fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Tätern. Ein Mann wurde schwer verletzt, weil er einem bedrängten Fan helfen wollte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Zwei bislang unbekannte Täter sind verdächtig, am 18. Oktober 2025, gegen 21:20 Uhr, in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, im Bereich der Gästetribüne des dortigen Fußballstadions, im bewussten und gewollten Zusammenwirken einen Mann unter anderem durch Schläge schweren Grades verletzt zu haben. Sie sollen das Opfer mit Gewalt zu einer Unterlassung, nämlich der Abstandnahme von weiteren Nothilfehandlungen für einen anderen, durch die Tätergruppe bedrängten Fußballfan, genötigt haben.

Hinweise gesucht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden die beigefügten Abbildungen eines der bislang unbekannten Täter veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung dieser Person werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf, Telefonnummer 059133-3339, erbeten.

Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
©LPD NÖ
©LPD NÖ
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
©LPD NÖ
©LPD NÖ
